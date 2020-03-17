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Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı

Tayland'ın güneyindeki sınır kenti Yala'da, bir kamu binasının bombalı saldırıya uğraması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

17.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:54
Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı
Tayland 'ın güneyindeki sınır kenti Yala'da, bir kamu binasının bombalı saldırıya uğraması sonucu en az 20 kişi yaralandı.
Albay Pramote Prom-in, saldırıda el bombası ve bomba yüklü araç kullanıldığını bildirdi.
Pramote, yüzlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirmesi yapıldığı sırada bombalı saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaştı.
Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, 1'i ağır yaralı olmak üzere, toplam 20 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Tayland, Güncel

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