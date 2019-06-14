14.06.2019 23:51
Haberler»Güncel » Haber

Tayland'da dang humması bu yıl 43 can aldı

Tayland

Tayland'da yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.
Bangkok Post'un haberine göre, Hastalık Kontrol Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Preecha Prempree, 1 Ocak-11 Haziran tarihlerinde dang humması salgını nedeniyle ülkede 43 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Tayland'da bu süre zarfında 28 bin 785 kişide dang humması görüldüğünü kaydeden Preecha, bu seneki vaka sayısının, beş yıllık ortalamanın iki katı olduğunu ifade etti.
Benzer iklim ve şartlar yüzünden Tayland'ın komşu ülkelerinde de durumun farksız olduğunu söyleyen Preecha, salgının, kontrol edilemeyen sivrisinek larvalarıyla ilişkili olduğunu kaydetti.
2018'in aynı döneminde dang humması nedeniyle 21 kişinin öldüğü ve bu yılki dang humması kaynaklı ölümlerin, geçen yıla göre yüzde 50'den fazla arttığı ifade edildi.

Tayland'da, geçen yıl kasım ayında, yıl başından itibaren 92 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.
Kaynak: AA
Tayland, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:09 Yozgat'ta sağanak nedeniyle dereler taştı, seralar su altında kaldı
01:05 EDEN HAZARD IS UNVEILED AS A REAL MADRID PLAYER
01:03 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
01:01 Afyonkarahisar'da iki aile arasında kavga: 8 yaralı
00:59 Meksika, ABD'nin sınırsız sayıda sığınmacı göndermesine karşı
00:57 Sel kolonları çatlattı bina boşaltıldı
00:57 İzmir 'de yolcu otobüsü devrildi.1 Kişi yaralandı.