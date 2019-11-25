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Tayland'da eski Başbakan'ın oğlu para aklamakla suçlandığı davada beraat etti

Tayland'da 2006'da askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Thaksin Şinavatra'nın oğlu Panthongtae Şinavatra, para aklamakla suçlandığı davada beraat etti.

25.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:38Tayland'da eski Başbakan'ın oğlu para aklamakla suçlandığı davada beraat etti
'da 2006'da askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Thaksin Şinavatra'nın oğlu Panthongtae Şinavatra, para aklamakla suçlandığı davada beraat etti.
Yolsuzluk ve Görevi Kötüye Kullanma Davaları Merkez Ağır Ceza Mahkemesi, Panthongtae Şinavatra'nın, 2003-2004'te babası Thaksin iktidardayken, devlete ait Krungthai Bankası'nın Krisdamahanakorn emlak şirketine verdiği 328 milyon dolarlık krediyle ilgili davada suçlu bulunmadığına hükmetti.
Panthongtae, Krisdamahanakorn şirketinin sahibinin oğlundan aldığı 331 bin dolarlık çekin, söz konusu krediyle bağlantısı olmayan bir ticari girişim olduğunu savunuyordu.
Eski Başbakan Thaksin Şinavatra da aynı davadan yıl başında beraat etmişti.
Tayland'da 24 banka ve şirket yöneticisi, 2015'te Krisdamahanakorn'a verilen kredi yasa dışı olduğundan çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.
Thaksin Şinavatra'nın kız kardeşi Yinglak'ın başında olduğu hükümetin, 2013'te sürgündeki ağabeyin ülkeye dönmesini sağlayacak tasarıyı parlamentodan geçirmeye çalışması üzerine siyasi kriz patlak vermişti.
Büyük çapta gösteriler üzerine Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden Yinglak, Şubat 2014'te erken seçim kararı almıştı. Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü protesto gösterilerinin üzerine ordu, Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.

Thaksin ile bağlantısı olduğu ifade edilen Pheu Thai, Tayland'da bu yıl yapılan genel seçimlerde parlamentonun alt kanadında, ordunun desteklediği Palang Pracharath'ın ardından en fazla sandalye kazanan parti oldu. Palang Pracharath, seçimin ardından koalisyon hükümeti kurdu.

Tayland, Güncel

Kaynak: AA

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