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Tayland'da geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıktı

Tayland'daki Khun Sathan Milli Park'ında ölü bulunan bir geyiğin midesinden 7 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.

26.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:30Tayland'da geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıktı
Tayland'daki Khun Sathan Milli Park'ında ölü bulunan bir geyiğin midesinden 7 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.
"Coconuts.co" sitesinin haberine göre, ölü bulunan geyikte görünürde herhangi bir yaraya rastlanmadı. Yapılan incelemede, geyiğin midesinden kahve paketi ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilogram çöp ve plastik madde çıkarıldı.
Yetkililer, 10 yaşında ve 200 kilogram ağırlığındaki geyiğin gastrointestinal tıkanma ve ilerleyen yaşı sebebiyle ölmüş olabileceğini açıkladı.
Milli Park Müdürü Kriengsak Thanomphan, insanların neden olduğu hayvan ölümlerine dikkati çekerek "Kısa, orta ve uzun vadede plastik atıklarla ilgili önlem almalıyız." çağrısında bulundu.
İlk önlem olarak bölge halkının parktaki çöpleri temizleyebileceğini belirten Kriengsak, orta vadede park yönetiminin atık politikası benimsemesi ve uzun vadede park ziyaretçilerine eğitici bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan parktaki plastik atıklar, ilk olarak geçen yıl aralıkta bir filin dışkısında plastik bulunmasıyla gündeme gelmişti.
Yaklaşık 3 ay önce de ülkenin en büyük milli parkında midesinde 3 kilogram plastik atık bulunan geyik ölü bulunmuştu.
"Plastik kirliliğiyle mücadele" çalışmaları kapsamında, Haziran 2018'de ülkedeki 154 milli parkta, plastik poşet ve strafor kullanımı yasaklanmıştı.
Tayland hükümeti, bu ay başında tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına yönelik karar almıştı.

Güncel

Kaynak: AA

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