Menü
Haberler ›› Güncel ››Tayland'da kamu binasına iki bombalı saldırı: 25 yaralı - Güncel

Tayland'da kamu binasına iki bombalı saldırı: 25 yaralı

Tayland'ın Yala kentinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı.

17.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:40
Tayland'da kamu binasına iki bombalı saldırı: 25 yaralı
Tayland 'ın Yala kentinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı.
Tayland'ın güneyinde bulunan Muang bölgesi Yala kentinde kamu dairesine yönelik 10 dakika arayla iki bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin güney sınırında gerçekleştirilen saldırılarda bombaların patlaması sonucu 25 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların arasında 3 yerel gazeteci, 5 polis, asker ve yerel yetkililer olduğu belirtildi. Polis , ilk bombanın halkı olay yerine çekmeyi amaçlayan bir tuzak olduğunu, saldırıda bomba yüklü bir aracın kullanıldığı belirtti.
Polis ayrıca, saldırının korona virüsü salgınını görüşmek için valiler ve sağlık yetkililerinin bir araya geldiği sırada gerçekleştirildiğini aktardı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Tayland, Polis, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı Güncel
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Güncel
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti