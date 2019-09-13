Haberler » Güncel » Haber

Tayland'da korsanla mücadele

Tayland'da korsan ürünlerle mücadele kapsamında 18 milyon dolar değerinde 10 milyon korsan ürün imha edildi.

13.09.2019 16:00Tayland'da korsanla mücadele
Tayland'da korsan ürünlerle mücadele kapsamında 18 milyon dolar değerinde 10 milyon korsan ürün imha edildi.

Taylandlı yetkililer, korsanla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Tayland polisi ve Gümrük Dairesi ve Özel Soruşturma Dairesi yetkilileri tarafından ülke genelinde ele geçirilen 10 milyon korsan ürün imha edildi. İmha edilen ürünler arasında 18 milyon dolar değerindeki kıyafetler, kemerler, ayakkabılar, cep telefonları, gözlükler, kozmetik ürünleri, şapkalar ve battaniyeler de yer aldı.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, "Böylece imha edilen mallar asla pazara dönmeyecek. Dahası, imha edilen ürünler Bangpoo Sanayi Sitesi'nde yakılacak" dedi.

Korsan ürünlerin imhasında organizasyon temsilcilerinin yanı sıra diplomatlar da katıldı. - BANGKOK

Tayland, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:07 İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı
16:06 Organlarıyla 3 kişiye hayat verecek
16:06 Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali
16:06 Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı
16:06 Başına ağaç dalı düşen orman işçisi öldü
16:06 Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa 24 saat hizmet vermeye başladı
16:05 Tayland'da korsanla mücadele