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Tayland'da mahkumlar Covid-19 bahanesiyle firar etti

Taylan'd'da 2 bin 100 mahkumun bulunduğu Buriram Hapishanesinden bazı tutukluların Covid-19 bahanesiyle firar ettiği belirtildi.

30.03.2020 06:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 06:44
Tayland'da mahkumlar Covid-19 bahanesiyle firar etti
Tayland 'da bir hapishanedeki mahkumların firar etmek için bazı tutuklularda yeni tip koronavirüs Covid-19 tespit edildiğine ilişkin söylentilerle isyan çıkardıkları ve firar ettikleri bildirildi.

Yerel yetkililer, 2 bin 100 mahkumun bulunduğu Buriram Hapishanesinden bazı tutukluların, hapishanede Covid-19 vakası görüldüğüne ilişkin söylentilerle isyan çıkardığını kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Tayland, Dünya

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Haberler ›› Dünya ››Tayland'da mahkumlar Covid-19 bahanesiyle firar etti - Haberler

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