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Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden plastik poşet ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilo çöp çıktı

Tayland'ın kuzeyindeki Khun Sathan ulusal parkında ölen bir geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı, plastik torbalar, hazır kahve poşetleri ve naylon sicim dahil toplam yedi kilo çöp çıktı.

27.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:45Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden plastik poşet ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilo çöp çıktı

'ın kuzeyindeki Khun Sathan ulusal parkında ölen bir geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı, plastik torbalar, hazır kahve poşetleri ve naylon sicim dahil toplam yedi kilo çöp çıktı.

Park görevlileri, hayvanın uzun bir süredir çöp yemiş olması gerektiğini söylüyor.

Tayland'da kurtarılma fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan bir yavru deniz ineği Ağustos'ta yediği plastikten ölmüş, geçen yıl da ölen bir balinanın midesinde çok miktarda plastik bulunmuştu.

'Tayland'da yılda 75 milyar plastik poşet atılıyor'

Park Müdürü Kriangsak Thanompun'ın açıklamasına göre bir park görevlisi 10 yaşındaki erkek geyiği 25 Kasım'da buldu. Hayvanın midesinde plastik eldiven, hazır erişte ve küçük bir havlu da çıktı.

Kriangsak, "Uzmanlar, plastik atıkların hayvanın sindirim borusunu tıkadığını düşünüyor" dedi.

Çevre örgütleri, Tayland'da bir yılda 75 milyar adet plastik poşetin atıldığını söylüyor.

Tayland Çevre Bakanı, Ocak 2020'den itibaren büyük mağazaların plastik poşet kullanımına son vereceğini açıklamıştı.


Tayland, Dünya
BBC


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