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Tayland'da şelale havuzuna düşen 6 fil öldü

Tayland'da ulusal parktaki şelalenin döküldüğü havuza düşen 6 fil öldü.

05.10.2019 16:39Tayland'da şelale havuzuna düşen 6 fil öldü
Tayland'da ulusal parktaki şelalenin döküldüğü havuza düşen 6 fil öldü.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Khao Yai Ulusal Parkı'nda bulunan Haew Narok şelalesinin olduğu bölgede dolaşan fil sürüsünden 2 fil şelalenin döküldüğü alana düştü.
Tayland medyası, sürüdeki bazı fillerin düşen fillerin yardımına gittiğini; havuza düşen fillerin de arasında bulunduğu 6 filin öldüğünü; 2 filin ise kurtarma ekiplerinin yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldıklarını duyurdu.
Yetkililer olay sonrası şelalenin kapatıldığını açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kayalıklarda kalan fillerin görüntüsü
Havuzdaki bir filin görüntüsü
Kurtarma ekiplerinin görüntüsü
Fotoğraflar



Bangkok, Tayland, Güncel

Kaynak: DHA

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