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- Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu

- Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulunduBANGKOK - Tayland'da bir ulusal parkta şelalenin döküldüğü vadide 5 filin daha ölü bulunduğu belirtildi.

09.10.2019 21:26
- Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu
BANGKOK - Tayland'da bir ulusal parkta şelalenin döküldüğü vadide 5 filin daha ölü bulunduğu belirtildi.
Tayland'dın Mueang Nakhon Nayok bölgesindeki Khao Yai Ulusal Parkı'nda Haew Narok şelalesinin döküldüğü bir vadide cumartesi günü 6 fil boğularak ölmüştü. Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, park çalışanlarının insansız hava araçlarıyla yaptığı çalışma kapsamında boğularak ölen 5 filin daha bulduğu ve ölen fillerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.
Ülkenin ikinci büyük milli parkı olan Khao Yai Parkı'nda 1992'de aynı vadide 8 fil boğulmuştu.
UNESCO Dünya Mirası listesindeki Dong Phayayen-Khao Yai Orman Kompleksi'nin bir bölümü olan Khao Yai Milli Parkı'nda, 300 vahşi hayvan bulunuyor.
- Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu

Tayland, Güncel

Kaynak: İHA

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