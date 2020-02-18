Tayland'da silahlı saldırgan AVM'de etrafa ateş açtı: 1 ölü, 10 yaralı

Tayland'da bir alışveriş merkezinde silahlı bir kişinin etrafa ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.



Tayland'da Bangkok alışveriş merkezinde silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, olayın Century Movie Plaza'da yaşandığını bir kişinin öldüğünü ve saldırganın en az 7 el ateş ettiğini aktardı. Güzellik merkezinde çalışan bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.



Öte yandan, 10 gün önce Tayland'ın Korat kentinde Jakrapanth Thomma isimli asker AVM'de kalabalığa ateş açarak gerçekleştirdiği katliamda 26 kişinin ölümüne neden olmuştu. - BANGKOK

Kaynak: İHA