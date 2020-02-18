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Tayland'da silahlı saldırgan AVM'de kurşun yağdırdı: 1 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Century Movies Plaza'ya giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı.

18.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:53Tayland'da silahlı saldırgan AVM'de kurşun yağdırdı: 1 ölü

'ın başkenti 'ta bulunan Century Movies Plaza'ya giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Saldırıda güzellik merkezinde çalışan bir kadın hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yerel medya saldırganın yakalanıp yakalanmadığı konusunda henüz bir bilgi paylaşmadı.

8 Şubat'ta da Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde bir asker, 26 kişiyi öldürüp 42 kişiyi yaralamış; saldırgan saatler sonra vurularak etkisiz hale getirilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------Olayın meydana geldiği yerin görüntüsü



Bangkok, Tayland, Güncel

Kaynak: DHA

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