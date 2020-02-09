Haberler » Güncel » Tayland'da silahlı saldırgan öldürüldü: Çatışma anları kamerada - Haber

Tayland'da silahlı saldırgan öldürüldü: Çatışma anları kamerada

Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir AVM yakınında dün insanlara rastgele ateş açtı.

09.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:02Tayland'da silahlı saldırgan öldürüldü: Çatışma anları kamerada

'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir AVM yakınında dün insanlara rastgele ateş açtı. Yerel medya, silahlı saldırıda saldırgan da dahil 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Güvenlik güçlerinin AVM içerisinde saldırganla girdiği çatışma anları amatör kameralarca kaydedildi.

Yerel medya, saldırganın kışladan çaldığı silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini; güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı 17 saat süren operasyonun ardından saldırganın öldürüldüğü açıklandı. The Nation Thailand'ın haberine göre, olay sonrası basın toplantısı düzenleyen Başbakan General Prayut Chan-O-Cha 57 kişinin yaralandığını, saldırgan da dahil 27 kişinin öldüğünü açıkladı.

Operasyon kapsamında AVM'ye giren güvenlik güçleri, saldırgana ateş açtı. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, güvenlik güçlerinin yerde yattıkları ve uzun namlulu tüfeklerle ateş açtıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-AVM içerisindeki çatışma anları

-AVM içinde insanların kaçışmaları

-AVM dışında çok sayıda insanın kaçışması

-Bölgedeki polislerin görüntüleri



Tayland, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 13:12:50