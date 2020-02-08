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Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü ? ek görüntü ve bilgilerle

Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü (2) ? EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLETayland, (DHA)- Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı.

08.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:41
Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü (2) ? EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE
Tayland, (DHA)- Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu.
Yerel medya askerin, kışladan silah ve mühimmat çaldığını ve burada 3 kişiyi öldürdüğünü ardından kaçarken de 9 sivili daha öldürdüğünü duyurdu.
Tayland medyası, saldırganın Terminal 21 isimli bir alışveriş merkezinin içine girdiğini; buraya girmeden önce de bir gaz tankını havaya uçurduğunu; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.
Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü ? ek görüntü ve bilgilerle

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Kaynak: DHA


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