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Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

24.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:00
Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, haftalık kabine toplantısında, ülkede bugünden itibaren bir aylık OHAL ilan edilmesi kararı alındığını açıkladı.
OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.
Prayut, televizyonda yayımlanan konuşmasında halka sükunet çağrısı yaparak sosyal medyanın uygunsuz kullanımı ile stokçuluğa karşı uyarıda bulundu.
Tayland'da Kovid-19 salgınında 4 kişi yaşamını yitirdi, 827 kişide virüs tespit edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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