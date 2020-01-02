Haberler » 3. Sayfa » Tayland'da yılbaşı bilançosu: 317 ölü, 3 bin 160 yaralı - Haberler

Tayland'da yılbaşı bilançosu: 317 ölü, 3 bin 160 yaralı

Tayland'da yeni yıl kutlamalarında meydana gelen trafik kazalarında 317 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 160 kişinin yaralandığı açıklandı.

02.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:30 Tayland'da yılbaşı bilançosu: 317 ölü, 3 bin 160 yaralı
'da yeni yıl kutlamalarında meydana gelen trafik kazalarında 317 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 160 kişinin yaralandığı açıklandı.

Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM), Tayland'da yeni yıl kutlamaları kapsamında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle 317 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 160 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülke genelinde toplam 3 bin 76 trafik kazasının meydana geldiği kazaların yüzde 39'unun ise alkol alan sürücülerin trafiğe çıkması sonucu oluştuğu aktarıldı. Yüzde 28'lik kısmının ise aşırı hız sonucu kaza yaptığı öğrenildi. gecesi meydana gelen trafik kazaların yüzde 79'unu ise motosiklet sürücüleri oluşturuyor.

Tayland'ın Songkhla şehrinde ise 100 kişinin yaralandığı açıklanarak en yüksek yaralanma oranının bu şehirde olduğu belirtildi. - BANGKOK

Yılbaşı, Tayland, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:40   CHP'li Yalım, Türk Şeker'e işe alımlarda mevsimlik ve taşeron işçilere öncelik istedi - Haberler
14:38   Odunpazarı'ndaki asansörler Makina Mühendisleri Odası'na emanet - Haberler
14:37   Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi - Haberler
14:36   Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık - Haberler
14:33   Jandarma, hırsızlık zanlısını ayakkabısındaki çizgiden yakaladı - Haberler
14:29   Saadet Partili vekilden Libya tezkeresine tepki: Oy kullanmayacağım - Haberler
14:21   TBMM'nin basın koridorunda CHP ve AK Partili vekiller arasında "Mehmetçik" tartışması - Haberler
14:16   Seçim anketinde Erdoğan'a rakip olan Abdullah Gül, yüzde 32 oy aldı - Haberler
13:38   Türkiye, Libya'ya giderse hangi ülkelerle karşı karşıya gelecek? İşte yanıtı - Haberler
13:24   Türkiye Libya tezkeresine kilitlenmişken dikkat çeken bir seçim anketi geldi - Haberler
2.01.2020 14:48:53