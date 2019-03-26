Tayland'daki Genel Seçim

Kaynak: AA

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart Pazar günü düzenlenen ilk parlamento seçiminin kesin sonuçlarının ilanının mayıs ayına ertelendiği bildirildi.Tayland Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, "yurt dışında oy kullanılan sandıkların ülkeye getirilmesinde yaşanan gecikme ve seçim verilerini kaydeden bazı bilgisayarlarda görülen arızadan ötürü resmi sonuçların 9 Mayıs'a kadar açıklanamayacağı" kaydedildi.Açıklamada, Yeni Zelanda'dan getirilen bin 552 oy pusulasının, yasalara göre ulaşması gereken saatten daha geç ülkeye ulaştığı için geçersiz sayıldığı ve bu durumun oy sayımında gecikmeye yol açtığı ifade edildi.Bilgisayarlarda yaşanan arızanın ardından 1,9 milyon oyun kendi kendine iptal olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu vaka siber saldırı olarak nitelendirildi.Eski Başbakan'dan seçimlerde hile iddiasıÖte yandan, İngiliz televizyonu BBC'ye konuşan eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, seçimlerde hile yapıldığı iddiasında bulundu.Seçimlerde çok sayıda kuralsızlık örneği yaşandığına dair raporlar aldığını belirten Şinavatra, "Birçok bölgede seçmen sayısından daha fazla oy pusulası dağıtıldı. Bazı seçim bölgelerinde cunta partisi PPRP kaybederken, bir anda sandıklardan galip çıktı. Bu tür şeyler ülkemizin güvenilirliğine zarar veriyor." ifadesini kullandı.Tayland halkı da seçim sonuçlarının ilanının gecikmesinden duyduğu rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirdi.Twitter'da "Seçim Komisyonu Suç Üstü Yakalandı" ve "2019 Seçim Hilesi" isimli etiketlerle ülke genelinde toplam 1,4 milyon paylaşım yapılırken, "change.org" isimli kampanya sitesine 600 bin Tayland vatandaşı, seçim komisyonu yönetiminin istifa etmesi için dilekçe yazdı.Son rakamlara göre muhalif parti birinci sıradaSeçim Komisyonu tarafından dün açıklanan en güncel gayriresmi sonuçlar ise muhalefetteki Pheu Thai Partisinin mecliste 130 sandalye kazandığına işaret ediyor. Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisi (PPRP) ise 121 milletvekili kazanmış görünüyor.Genç seçmenlerden büyük oy alan İleri Gelecek partisinin 81, Demokrat Partinin de 50 sandalye elde ettiği öngörülüyor. Müslüman başbakan adayı Wan Muhammed Nur Matha'nın liderliğindeki Prachachat Partisinin ise 6 milletvekili kazanabileceği belirtiliyor.Komisyonun 24 Mart'ta açıkladığı gayriresmi sonuçlarda PPRP'nin 129, muhalif Pheu Thai Partisinin de 117 sandalye kazandığı öngörülmüştü.Hükümeti kim kuracak?Seçimlerin sonuçlarına dair son duruma göre, meclise giren hiçbir partinin tek başına hükümet kurabilmesi mümkün gözükmüyor.Genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandıktan sonra parlamento ve senatoda yapılacak başbakanlık oylamasında, başbakanın seçilebilmesi için her iki meclisten toplam 376 oy almak gerekiyor.Üyelerini cunta yönetiminin atadığı 250 kişilik senatonun başbakanlık oylamasında topyekun General Prayut'u destekleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Prayut'un parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.Mevcut tahmini milletvekili sayılarına göre partisi 121 milletvekili kazanan Prayut'un, 126 milletvekili desteğini alabilmesi için en az bir partiyle koalisyon kurması gerekiyor.Ana muhalefet partisi Pheu Thai'nin başbakan adaylarının ise senatodan hiçbir destek alamayacağı, dolayısıyla 376 desteği sadece parlamentodan bulması gerektiği belirtiliyor.Meclisteki diğer partilerin henüz hangi siyasi kanatta yer aldığı bilinmediğinden Pheu Thai'nin meclis içinde bu sayıya ulaşacak koalisyonu kurup kuramayacağı belirsiz görünüyor.