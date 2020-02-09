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Tayland'daki silahlı saldırıda 26 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Tayland'da dün bir askerin kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırıda 26 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı açıklandı.

09.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:16Tayland'daki silahlı saldırıda 26 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
'da dün bir askerin kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırıda 26 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı açıklandı.
Post gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Prayut Çan-o-ça, yaralıları ziyaret ettiği hastanede olayın detaylarına dair gazetecilere bilgi verdi.
Başbakan Prayut, Nakhon Ratchasima şehrindeki askeri üste görevli astsubayın gerçekleştirdiği saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi.
Jakrapanth Thomma adlı 32 yaşındaki asker, dün yerel saatle 15.00 sularında rezidansına gittiği kışla komutanı ve bir kadını öldürmüş, ardından yanına aldığı silah ve mühimmatla birlikten ayrılarak yakındaki alışveriş merkezine gitmiş ve sivillere ateş açmaya başlamıştı.
Saldırıyı sosyal medyadan canlı yayınlayan saldırgan, alışveriş merkezindeki sivilleri rehin almıştı. 18 saat boyunca binayı kuşatan polislere direnen asker, sabah yerel saatle 09.00 sularında keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü.

Bangkok, Tayland, Güncel

Kaynak: AA

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