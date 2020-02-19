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Tayland'dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

RİZE'de, iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

19.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:02Tayland'dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

RİZE'de, iş için gittiği dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

ve 'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.



Tayland, Trabzon, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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