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Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı

Rize'de, iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

19.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:35

Dünyada 2 bin 11 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs tedirginliği Türkiye'ye sıçradı. 'de birgrup seyahati sonrası yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

HASTALAR GÖZLEM ALTINDA

Rize ve 'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiğini belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2011'e yükseldiğini duyurmuş, toplam enfekte kişi sayısını ise 74 bin 185 olarak açıklamıştı. Tedavi edilen kişi sayısı da 12 bin 803 olarak açıklanmıştı.

Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı

Tayland, Trabzon, Rize, Güncel

Kaynak: DHA


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