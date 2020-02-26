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Kütahya'da Tayland'dan dönen bir vatandaş koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Taylan'dan tatilden dönen bir kişi, Kütahya'nın Simav ilçesindeki hastanede koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

26.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:25

'da 'dan tatilden dönen bir vatandaş, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. ilçesindeki şüpheli, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TATİL İÇİN GİTTİĞİ TAYLAND'DAN DÖNDÜ

Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen günlerde Tayland'a tatil için giden 40-45 yaşlarında bir erkek, rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastanın saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK

Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

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Kütahya'da Tayland'dan dönen bir vatandaş koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Tayland, Kütahya, Simav, Uşak, Sağlık, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (7)
ÖMER:sağlık bakanımızdan yalanlama bekliyoruz :)) çünkü hepimiz enayiyiz.
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SORUMSUZLUĞUNUN BEDELİ VAR:nasıl bu kadar sorumsuz olabilyorlar. hala taylanda gidecek kadar akaılszımısınız.
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LSPARTA LI:ben japonya gitmek önümüzdeki ay
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ADINIZI YAZIN:Hastane çalışanlarının iş yükü bir anda düşer şimdi, kimse hastaneye uğramaz
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TATİL ZAMANI MI?:BU ZAMANDA NİYE GİDERKİ İNSAN ORAYA
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CELLO:ne işin var taylandda 1 aydır bu virüs dünyayı sardı aklın başka şeyde tabi
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TAŞKIN:O kadar akıldan yoksunuz ki ülkeye vürus gelsin diye elimizden geleni yapıyoruz
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Sağlık

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