06.07.2019 00:54
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- Tayland'ı Mun Fırtınası Vurdu- Ağaçlar Devrildi, Toprak Kayması Yaşandı

- Tayland'ı Mun fırtınası vurdu Ağaçlar devrildi, toprak kayması yaşandıBANGKOK - Tayland'ı etkisi altına alan Mun fırtınası nedeniyle ağaçlar devrildi, şiddetli yağış ve fırtına toprak kayması ve sele neden oldu.

- Tayland'ı Mun fırtınası vurdu
Ağaçlar devrildi, toprak kayması yaşandı
BANGKOK - Tayland'ı etkisi altına alan Mun fırtınası nedeniyle ağaçlar devrildi, şiddetli yağış ve fırtına toprak kayması ve sele neden oldu.
Asya ülkesi Tayland'ı vuran tropikal Mun fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Tayland Meteoroloji Ajansı, Mun fırtınasının ülkeye şiddetli yağış getirdiğini açıkladı. Saatte 55 kilometre hıza ulaşan fırtına ve şiddetli yağış toprak kayması ve sele neden oldu. Fırtınada elektrik direklerinin yıkıldığı, ağaçların kökünden söküldüğü, sellere ve yolların kapanmasına yol açtığı aktarıldı. Olayda can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. - Tayland'ı Mun Fırtınası Vurdu- Ağaçlar Devrildi, Toprak Kayması Yaşandı
Kaynak: İHA
Tayland, Güncel

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