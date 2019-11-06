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Tayland'ın güneyinde isyancılar karakola saldırdı: 15 ölü

KUALA Tayland'da, isyancı grupların bir karakola düzenlediği bombalı saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi.

06.11.2019 07:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 07:20Tayland'ın güneyinde isyancılar karakola saldırdı: 15 ölü
KUALA Tayland'da, isyancı grupların bir karakola düzenlediği bombalı saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi.
Tayland basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Yala eyaletinde isyancılar, bir köydeki askeri karakola bombalı saldırıda bulundu.
Olayın ardından basına konuşan Albay Pramote Prom-in, ilk belirlemelere göre, saldırıda 15 askerin hayatını kaybettiğini, 4 köy korucusunun ağır yaralandığını bildirdi.
İsyancıların saldırıdan sonra takibi zorlaştırmak için yollara tuzaklar da döşediğini belirten Albay Prom-in, "Bu, yakın zamanda yapılan en büyük saldırıydı." dedi.
Tayland'ın güneyindeki Müslüman eyaletlerden Yala, Patani ve Narathiwa'da 2004'ten bu yana isyancılarla ordu güçleri arasında yaşanan çatışmalarda, yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland, Güncel

Kaynak: AA

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