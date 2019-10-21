Haberler » Güncel » Tayland Kralı Vajiralongkorn, karısının önünde baş metresi ilan ettiği kadın tarafından aldatıldı

Tayland Kralı Vajiralongkorn, karısının önünde baş metresi ilan ettiği kadın tarafından aldatıldı

Tahta çıkmasıyla ve günlerce süren evliliğiyle gündemden düşmeyen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, geçtiğimiz aylarda karısının gözü önünde baş metresi ilan ettiği Sineenat Wongvajirapakdi tarafından aldatıldı.

21.10.2019 21:45

Tayland Kralı Maha Vajiralongkon'un baş metresinin ihanetine uğradığı resmi açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Kral'ın 34 yaşındaki baş metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin tüm unvanlarının geri alındığı belirtildi. Ayrıca orduda gören yapan Wongvajirapakdi'nin rütbeleri alındı.

RESMİ METRESİ OLARAK İLAN ETMİŞTİ

Tayland Kralı Maha, yaz mevsiminde eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Wongvajirapakdi'yi 'resmi metresi' olarak ilan etmişti. Tayland Kraliyet Sarayı, Wongvajirapakdi'nin 60'tan fazla fotoğrafını yayınlamıştı. 46 sayfalık biyografinin de yer aldığı bölüm, dakikalar içinde çökmüştü. Kral Maha ve Sineenat Wongvajirapakdi hem resmi kıyafetleriyle hem de günlük halleriyle söz konusu fotoğraflarda yer almıştı. 34 yaşındaki Sineenatra, fotoğraflardan birinde askeri üniforması içerisinde kaskını takarken görünmüştü. Tayland Kraliyet Sarayı tarafından resmi web sitesinde yayınlanan bu fotoğraflar, erişime kapatıldı.

Tayland Kralı Vajiralongkorn, karısının önünde baş metresi ilan ettiği kadın tarafından aldatıldı

Kraliyet Sarayı, Tayland Kralı, Tayland, Magazin, Politika, Güncel

YORUMLAR (11)
KARADENİZ:VAY be kral sevgilini tanıtıyor generallerde yerlere uzanmış paspas ediyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
METİN TEKİN:dünyanın sonu gelmiş. böylesini grünce o ülkedeki koyunlara acıyorum, siz anne sütü içmedinizmi oğlum.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MSDS:Dünyanın ilk boynuzlu kralı . . ))
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
GIYBETTİN:KRALI GELSE O BOYNUZA DAYANAMAZ
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
VATANDAS:Nami Kemal fikralari gibi..
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
HAFPOERNT:Kralı gelse tanımaz, aldatır.
Yayından Kaldır
7 6
Cevap yaz
HMMM:Diyorsunki tecbüreyle sabit.
Yayından Kaldır
12 0
GURBETCİ:Bu ne töre, ne adet yahu. Rezillik, dünyaya kucuk dusurulmekten baska birsey degil. 1 adam icin yerlerde surunulurmu?
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
HACI AMA AMCA DEĞİL:Lan adam kral sen onu nasıl aldatirsin
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ADANALI:adanayı terk edip taylanda gidecem
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
22:36 Cumhurbaşkanı affıyla hapisten çıkan Senegalli muhalif liderden ilk açıklama
22:36 Ağrı'da bir asker silahından çıkan kurşunla şehit oldu
22:36 Spor galatasaray, real madrid maçına hazır
22:31 Kars'a şehit ateşi düştü
22:34 Diktatör Franco'nun tabutu resmi törensiz taşınacak
22:33 Çanakkale'de tarihi topun yanındaki şüpheli valiz, boş çıktı
22:32 DHA YURT BÜLTENİ - 20
21.10.2019 22:38:26