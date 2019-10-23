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Tayland Kralı, 'metres' unvanı verdiği sevgilisinin rütbesini elinden aldı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yaklaşık 2 ay önce 'metres' unvanı verdiği ordusunun başında görevli sevgilisini bu kez cezalandırdı.

23.10.2019 11:22

Geçen ağustos ayında, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un koruması olan Sineenat Wongvajirapakdi'yi 'Metres' ilan etmesi dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Eleştiri oklarının hedefi olan Maha Vajiralongkorn, olaydan ili ay sonra sevgilisinin hem rütbesini hem unvanını elinden aldı.

KRALİYETİN SİTESİNDE DE YER ALMIŞTI

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, ağustos ayının sonunda, ordusunun başında görevli olan general sevgilisi 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'ye 'Metres' unvanı vermişti. Kral, mayıs ayında kraliçe Suthida'yla evlendikten sonra Snieenat'a bu unvanı layık görmüştü. Öyle ki resmiyet kazanan bu olay, kraliyetin internet sitesinde dahi yer almıştı.

HIRSLI DAVRANMIŞ

Eski bir hemşire olan ve kralın korumalığını yapan Sineenat, dün yine kraliyetin yaptığı bir açıklama ile unvanını ve rütbesini kaybetti. Açıklamada "Haddini aştığı, hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" ifadeleri yer aldı.

Sineenat ordudayken...

KRALİÇENİN YERİNE GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ

Dış basında çıkan haberlerde ise genç metresin kraliçe olmak için uğraştığı, çifti ayırmaya çalışıp kraliçe Suthida'nın yerine geçmeye çalıştığı yazıldı.

Sineenat Wongvajirapakdi, 'Metres' unvanını böyle almıştı
Tayland Kralı, 'metres' unvanı verdiği sevgilisinin rütbesini elinden aldı

Maha Vajiralongkorn, Tayland Kralı, Dünya


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