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Tayland Milli Günü resepsiyonu

Tayland'ın müteveffa Kralı Bhumibol Adulyadej'in doğum günü, düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

05.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:50Tayland Milli Günü resepsiyonu
'ın müteveffa Kralı Bhumibol Adulyadej'in doğum günü, düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'in ev sahipliğinde, Tayland'ın müteveffa Kralı Bhumibol Adulyadej'in doğum günü dolayısıyla ilan edilen "Tayland Babalar Günü" vesilesiyle düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile diplomatik ve askeri misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
İstiklal Marşı ve Tayland Krallık Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Büyükelçi Ekarohit, müteveffa krala saygı gösterisinde bulundu.
Ekarohit, Kral Adulyadej'in 70 yıllık hükümdarlığı boyunca Tayland halkının refahı için yoğun çalıştığını, bu çalışmaların sonucunda da kralın doğum günü olan 5 Aralık'ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Toprak Günü" ilan edildiğini anlattı.
Türkiye ile Tayland arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çeken Ekarohit, iş birliğini daha da geliştirmek için iki ülkenin büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Tayland Milli Günü'nü tebrik ederek, Türkiye ve Tayland'ın birbirleri için önemli ortaklar olduğunu dile getirdi.
İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesis edildiği 1958'den bu yana geçen sürede ikili ilişkilerin sürekli geliştiğini vurgulayan Önal, Türkiye ile Tayland'ın, ve turizm gibi alanlarda ilişkileri daha da geliştirmek adına büyük potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
Diğer yandan Kreatör Ahmet Özceyhan'ın geleneksel Tayland kıyafetlerinden esinlenerek tasarladığı koleksiyon, resepsiyon kapsamında düzenlenen defileyle tanıtıldı.

Bhumibol Adulyadej, Tayland, Güncel

Kaynak: AA

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