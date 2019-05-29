29.05.2019 12:49
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Tayland sarhoş polisi konuşuyor
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Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine
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