Tayland Seçime Gidiyor

11 Aralık 2018 Salı 12:26



11 Aralık 2018 Salı 12:26

Tayland'da 2014 yılında yaşanan askeri darbenin ardından yapılamayan genel seçimler 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Tayland Seçim Komisyonu, 2014 yılında darbe sonrası iktidara gelen cunta yönetiminin ardından yapılacak genel seçimlerin tarihini açıkladı. Seçim Komisyonu, 24 Şubat'ta genel seçime gidileceğini duyurdu. Cunta yönetiminin darbenin ardından getirdiği siyasi faaliyet yasağının kaldırıldığı ilan edilmeden önce seçim tarihini açıklayan komisyon, seçim sürecinde anayasal kurallar çerçevesinde bölge halkının ve siyasi partilerin siyasi aktivitelerde bulunabileceklerini duyurdu.Güneydoğu Asya'nın en güçlü ikinci ekonomisine sahip Tayland'da demokrasinin düzelmesi için umutları yeşerten bu seçimde eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın desteklediği popülist siyasi hareket tarafından muhalefet edilmesi ve askeri ve kraliyetçi kuruluşa karşı olan kırsal alandaki kesimler tarafından desteklenmesi bekleniyor.(İHA)