Taylandlı anne ile oğlu Müslümanlığı seçti
Taylandlı Phonchanıt ve oğlu Puttımate Lumla, Giresun'un Bulancak İlçesi Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:04
Taylandlı Phonchanıt ve oğlu Puttımate Lumla, Giresun 'un Bulancak İlçesi Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Bulancak Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kelime-i Şehadet getirilmesi ve dua edilmesinin ardından "Pelin" ve "Sinan" isimlerini alan Phonchanıt ve oğlu Puttımate Lumla'ya ihtida belgelerinin takdim edildiği belirtildi.
Açıklamada, Müftü Cevap Erişti'nin, Müslüman olan anne ile oğlunu tebrik ettiği kaydedilerek, "İslamiyeti seçerek Müslümanlıkla şereflenen bu kardeşlerimizi kutluyor, hayatlarında mutluluklar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Bulancak Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kelime-i Şehadet getirilmesi ve dua edilmesinin ardından "Pelin" ve "Sinan" isimlerini alan Phonchanıt ve oğlu Puttımate Lumla'ya ihtida belgelerinin takdim edildiği belirtildi.
Açıklamada, Müftü Cevap Erişti'nin, Müslüman olan anne ile oğlunu tebrik ettiği kaydedilerek, "İslamiyeti seçerek Müslümanlıkla şereflenen bu kardeşlerimizi kutluyor, hayatlarında mutluluklar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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