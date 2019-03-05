Taylandlı İş Adamı, Kızıyla Evlenen Damada 1.7 Milyon TL Ödül Vereceğini Açıkladı

Taylandlı iş insanı Arnon Rodthong, 26 yaşındaki kızıyla evlenecek birini bulmak için yarışma düzenleyeceğini duyurdu. Zengin iş insanının sosyal medya paylaşımının ardından yüzlerce kişi, kızıyla evlenmek için başvuruda bulundu.

1.7 MİLYON TL PARA VERECEK

Durian meyvesi satışı yapan 58 yaşındaki Arnon Rodthong, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 yaşındaki kızının bir süredir evlenmek istediğini ve kızına ideal bir eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini belirtti. İş insanı Rodthong, kızıyla evlenecek kişiye 10 milyon Tayland bahtı yani 1.7 milyon TL para vereceğini ifade etti.

"FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLECEĞİM BİRİNİ ARIYORUM"

Kızına eş bulmak için ne tür bir yarışma düzenleyeceği bilgisini paylaşmayan iş insanı, "Eğer birinin gelip kızıma damat olmasını beklersem uzun zaman alır. O yüzden şimdiden gelmesini talep ediyorum" dedi. İş insanının kızı Karnsita Rodthong ise babasının fikrinden gayet memnun olduğunu belirterek, "Seçici biri değilim, sosyal etkinliklere götürüp beraber fotoğraf çektirebileceğim birini arıyorum" ifadesini kullandı. Zengin iş insanının sosyal medya paylaşımının ardından yüzlerce kişi, kızıyla evlenmek için başvuruda bulundu.