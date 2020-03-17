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Taylor Swift'ten hayranlarına korona uyarısı

'Gerçekten korkutucu bir atmosferin hüküm sürdüğünün farkındayım.'

17.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
'Gerçekten korkutucu bir atmosferin hüküm sürdüğünün farkındayım.' Taylor Swift'ten hayranlarına korona uyarısı

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : ATM, Magazin

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