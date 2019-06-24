24.06.2019 15:57
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Taytı hatırlatılan Pınar Altuğ'dan takipçilerine cevap gecikmedi

31 Mart seçimlerinde oy kullanırken sandık başında poz veren ve giydiği taytla olay olan Pınar Altuğ'a taytı hatırlatılınca cevabı gecikmedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan ve takipçilerden gelen hemen hemen her yoruma cevap veren Pınar Altuğ , yenilenen İstanbul seçimi için oyunu kullandıktan sonra sandık başında poz vermeyi de ihmal etmedi. Altuğ'a takipçileri geçtiğimiz seçimde taytı hatırlatılınca olanlar oldu.

GEÇEN SEÇİMDE TEPKİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Pınar Altuğ , 31 Mart seçimi için oy verirken çekindiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve giydiği tayt olay olmuştu. Ünlü oyuncunun vücut hatlarını belli ettiren taytı, sosyal medyada büyük tepki çekince fotoğrafını kaldırıp yenisini eklemişti.

CEVABI GECİKMEDİ

Altuğ, İstanbul seçimi için de oy verirken fotoğraf paylaştı ve gelen bir yorumda taytı hatırlatılınca cevabı gecikmedi.

GÖNDEREYİM SİZ GİYİN

Altuğ takipçilerinden gelen, "Tayt giymemiş iyi bari, Pıner teyzeciğim biz gene daha belirgin bir taytlı fotonuzu bekliyorduk, hayal kırıklığına uğradım" yorumlarına "Göndereyim siz giyin"cevabını verdi.

Taytı hatırlatılan Pınar Altuğ'dan takipçilerine cevap gecikmedi
İstanbul , Pınar Altuğ , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(10)
PAŞALI:Pınar Altuğ çok güzel bir ünlü. mutluluğu daim olsun.
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MIRMIR:Bize ne senin pis taytından nine
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KIZGIN:Neden bunlarla muhatap olunur ki kim bunlar ya altı üstü oyuncu (sanatçı) değil .
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  • CAN :Peki habire ünlülere sosyal medyada giydiren o insanlar alt tarafı ne???
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MÜŞTERİ:Rahat bırakın kadını kıskanmayın... Tayt giymeye müsait olmayanlar düşünsün...
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