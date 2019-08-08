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Tayvan 6 şiddetinde depremin ardından Lekima Tayfunu'nun etkisi altına giriyor

Tayvan 6 şiddetinde depremin ardından Lekima Tayfunu'nu bekliyor

08.08.2019 09:13 Tayvan 6 şiddetinde depremin ardından Lekima Tayfunu'nun etkisi altına giriyor
Dünyanın en şiddetli tayfunlarından birine hazırlanan Tayvan 6 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. Ülkenin kuzeydoğu sahilinde yaşanan doğa felaketinde bir kişi hayatını kaybederken 10 bin binada elektrik kesintisi yaşandı.

Depremin hemen ardından ise ülke, en yüksek şiddette tayfun kategorisinde değerlendirilen Lekima Tayfunu'nun etkisi altına girecek. Okyanus üzerinde saatte 15 kilometre hızla hareket ettiği kaydedilen Lekima'nın ülkenin kuzeydoğu kıyılarına ulaştığında saatte 227 kilometre hızda rüzgara sahip olması bekleniyor.
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Tayvan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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