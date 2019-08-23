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Tayvan Bailu Tayfunu'na hazırlanıyor

Tayvan'da yaklaşan Bailu Tayfunu nedeniyle iç uçuşlar ve feribot seferlerinin iptal edildiği, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

23.08.2019 12:24 Tayvan Bailu Tayfunu'na hazırlanıyor
Tayvan'da yaklaşan Bailu Tayfunu nedeniyle iç uçuşlar ve feribot seferlerinin iptal edildiği, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.
Tayvan'ın Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Meteoroloji Kurumunca "en zayıf tayfun" olarak sınıflandırılan Bailu Tayfunu'nun, adanın güneydoğusuna cumartesi sabah saatlerinde ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, tayfunun halen saatte 24 kilometre hızla kuzeydoğuya doğru ilerlediğini duyurdu.
Tayfunun hızı saatte 126 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıdığını, fırtınanın şiddetlenerek son iki yılda Tayvan karasına ulaşan ilk tayfun olabileceği belirtildi.
34 bin asker sevk edildi
Bailu Tayfunu'na önlem olarak, çoğunluğu adanın doğu sahillerinde tatil yapan turistler olmak üzere, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Çok sayıda iç uçuş ve feribot seferinin iptal edildiği Tayvan'ın doğusuna, sel riski nedeniyle 34 bin asker sevk edildi.
Tayfunun, adanın ardından Tayvan Boğazı'nı geçerek Çin'in Fucien eyaletine ulaşması bekleniyor.
Adayı 2009'da vuran Morakot Tayfunu'nda, çoğunluğu sellerin yol açtığı toprak kaymalarında 700'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Tayvan, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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