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Tayvan'da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan'da aralarında ülkenin Genelkurmay Başkanı Shen Yiming'in de bulunduğu askeri helikopter düştü.

02.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:31 Tayvan'da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

'da aralarında ülkenin Genelkurmay Başkanı Shen Yiming'in de bulunduğu askeri helikopter düştü. Yerel medya, helikopterde 13 kişinin bulunduğunu, sadece 5'inin kurtarıldığını açıkladı. Ölenler arasında Genelkurmay Başkanı Yiming'in de yer aldığı bildirildi.

Skorsky UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Tayvan'ın New Taipei kentinin güneyindeki Wulai dağlık bölgesinde düştü. Tayvan merkezli gazete Liberty Times, helikopterde 13 kişinin bulunduğu, bunlardan 5'inin kurtarıldığını, 8'inin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Habere göre, Tayvan Hava Kuvvetleri Komutanı Xiong Houji düzenlediği basın toplantısında Genelkurmay Başkanı Shen Yiming'in kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Askeri helikopterde çok sayıda üst düzey askeri yetkili de bulunuyordu.



Tayvan, Dünya

Kaynak: DHA

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