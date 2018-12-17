Tayvan'da Çan Kay Şek Heykellerinin Kaldırılması Tartışılıyor

Tayvan
'da otoriter dönemin liderlerine ait heykellerin kaldırılması konusundaki öneri tartışmalara yol açtı. Japon
haber ajansı Kyodo
'da yer alan habere göre, hükümetin 1949-1992 yıllarında adayı yöneten Milliyetçi Partinin (Komintag) tek parti iktidarındaki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere kurduğu Geçiş Adaleti Komisyonu'nun raporunda yer alan tek parti dönemi lideri Çan Kay Şek'in heykellerinin kaldırılması önerisinin yer alması tepki çekti.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, heykellerin kaldırılması önerisine karşı çıkılarak, Tayvan ordusunun tarihe saygının gereği olarak heykelleri muhafaza edeceği belirtildi. Açıklamada, "İçtiğimiz suyun kaynağının ne olduğunu unutmamalıyız." ifadeleri yer aldı.
Savunma Bakanı Yen De-fa da Bakanlığın açıklamasından ayrı olarak, Çan'ın, Çin
Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki rolüne dikkati çekerek heykellerin kaldırılması önerisine itiraz etti.
Yen, meclis komisyonuna verdiği ifadede, Çan Kay Şek'in 1920'lerde Çin anakarasında kurulan ilk askeri akademinin komutanı olduğu, daha sonraki yıllarda Komintag'ı ve Ulusal Devrimci Ordu
'yu kurarak Çin'in bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunduğunu belirtti.
Geçiş Adaleti Komisyonu, Devlet Başkanı Tsai Ing-wen liderliğindeki Demokratik İlerici Parti'nin önerisiyle 31 Mayıs'ta kurulmuştu.
Çan ve Komintag'a bağlı güçler, 2. Dünya Savaşı'nın ardından patlak veren iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Komünistlere yenilmelerinin ardından Tayvan Adası'na sığınarak burada hükümet kurmuştu. Çan liderliğindeki Çin Cumhuriyeti hükümeti 1971 yılına kadar Çin'in Birleşmiş Milletler
(BM
) nezdindeki tek temsilcisi olmuş, bu tarihten sonra komünist Çin Halk Cumhuriyeti
hükümeti ülkenin meşru temsilcisi kabul edilmişti.
Japon,Çin Halk Cumhuriyeti,Tayvan
Kaynak: AA