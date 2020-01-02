Haberler » Güncel » Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming helikopter kazasında yaşamını yitirdi - Haber

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming helikopter kazasında yaşamını yitirdi

Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.

02.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:12 Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming helikopter kazasında yaşamını yitirdi
'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.
Tayvan Merkez Ajansının (CNA) Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, kazada aralarında Genelkurmay Başkanı Shen ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hsiung Hou-chi'nin bulunduğu 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haberde, UH-60M Black Hawk tipi helikopterin, Yeni 'ye bağlı Wulai ilçesinin dağlık bölgesinde düştüğü belirtildi.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından helikopterdeki 13 kişiden 5'nin sağ kurtarıldığı kaydedilen haberde, helikopterin dağlık alana düşmeden önce yerel saatle 08.07 sularında radardan kaybolduğu ifade edildi.
Black Hawk tipi helikopterin Çin yeni yılı öncesinde teftiş için Taipei'den kuzeydeki Yilan'a gitmekte olduğu ifade edildi.

Taipei, Tayvan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:29   Yaban hayvanları unutulmuyor - Haber
11:28   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(FETÖ ile mücadele) Aynı ciddiyette ve aynı hızla devam edecektir... - Haber
11:28   Avustralya'da orman yangınlarında 'göç' riski - Haber
11:24   Şehir ve Medeniyet Okulu'nda eğitimler başladı - Haber
11:23   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
10:06   Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı - Haber
10:00   İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama - Haber
09:16   Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor - Haber
08:30   TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Haber
2.01.2020 11:35:59