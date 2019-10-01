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Tayvan'da köprü çöktü: En az 10 yaralı

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı.

01.10.2019 11:10
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Tayvan'ın Yilan bölgesinde 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Köprünün altına demirleyen bir balıkçı teknesinin üzerine köprünün düştüğü belirtiliyor. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, kayıpların arandığını, kısa sürede herkesin kurtulacağını umduğunu söyledi.
(İHA)
Tayvan'da köprü çöktü: En az 10 yaralı

Tayvan, Güncel

Kaynak: İHA

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