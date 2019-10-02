Haberler » Güncel » Haber

Tayvan'daki çöken köprü

Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli köprünün çökmesinin ardından 4 kişinin cesedine ulaşılırken, kayıp 2 kişi aranıyor.

02.10.2019 10:04Tayvan'daki çöken köprü
Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli köprünün çökmesinin ardından 4 kişinin cesedine ulaşılırken, kayıp 2 kişi aranıyor.
Tayvan'ın Merkez Haber Ajansında (CNA) yer alan habere göre, dün 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının sudaki teknelerin üzerine çökmesinin ardından arama kurtarma ekipleri 4 kişinin cesedini çıkardı.
Yetkililer, kayıp 2 kişinin arandığını kaydetti.
Yetkililer, Pasifik sahilinde bulunan balıkçı kasabası Nanfagao'da önceki gün yaşanan Mitag Tayfunu'nun köprüde hasara yol açmış olabileceğini belirtti.
Yilan'daki turistik yerlerden biri olan Nanfangao köprüsü 1998'de hizmete açılmıştı.

Tayvan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi
15:56 Muğla'da yaya geçidi nöbeti
15:55 Ali Koç: "Derbideki mücadeleden dolayı mutluyum"
15:55 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
15:55 Vali coşkun, makam aracıyla durup yayalara öncelik verdi
15:54 Kartal'daki cinayet davasında karar
15:54 İstanbul trafiğine maç düzenlemesi