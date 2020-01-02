Tayvan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler geldi

Başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alana çakılan helikopterde sekiz kişi can verdi, ölenler arasında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hsiung Hou-chi de var.

Güney Asya ülkesi Tayvan, yeni yıla şoke edici bir helikopter kazasıyla başladı. Başkent Taipe'den havalanan helikopterin içinde aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de bulunduğu 13 kişi vardı. Çin yeni yılı öncesinde teftiş için Yilan'a giden helikopter, kısa sürede acil iniş kararı verdi ancak Taipei yakınlarındaki dağlık alana düştü.

GENELKURMAY BAŞKANI CAN VERDİ

Yerel medya Genelkurmay Başkanı'nın kurtulan mürettebat arasında olduğunu duyurdu. Ancak dakikalar sonra Shen Yi-ming'in cesedinin bulunduğu resmen açıklandı. Tayvanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı dışında Hava Kuvvetleri Komutanı Hsiung Hou-chi ve altı kişinin daha Black Hawk tipi helikopter kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi. Son irtibatın yerel saatle 08.22'de kurulduğu helikopterin enkazından beş kişi sağ olarak çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAZA, SEÇİMLERDEN ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Ülkeyi sarsan kaza 11 Ocak'taki kritik başkanlık ve parlamento seçimlerinin öncesinde gerçekleşti. Çin, Tayvan üzerinde 'Tek Çin' prensibi gereği egemenlik iddia ediyor. Çin, her ne kadar Tayvan'ı bir gün anakara ile bir araya gelecek bir eyaleti olarak görse de birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor.

1949 yılında Çin iç savaşı sırasında, komünistlere yenilen milliyetçiler, Tayvan adasına kaçmışlardı. Nüfusunun yüzde 90'ından fazlası Han kökenli Çinli olan Tayvan'ın, Çin'le ticari ve kültürel ilişkileri bulunuyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: