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Tayvan lideri Hong Kong hükümetine şiddeti sona erdirmesi çağrısı yaptı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Hong Kong hükümetine "baskı ve şiddet eylemleri"ne son vermesi çağrısında bulundu.

13.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:48Tayvan lideri Hong Kong hükümetine şiddeti sona erdirmesi çağrısı yaptı
lideri Tsai Ing-wen, Hong Kong hükümetine "baskı ve şiddet eylemleri"ne son vermesi çağrısında bulundu.
Tayvan'ın Merkez Ajansında (CNA) yer alan habere göre, Tsai sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin baskı içeren eylemlerinin özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü tehdit ettiği yorumunda bulundu.
Çok geç olmadan Hong Kong hükümetinin kendi halkına yönelik şiddet ve baskıya son vermesi gerektiğini ifade eden Tsai, özgürlük ve demokrasiye inanan uluslararası toplumun, Hong Kong'daki kontrol edilemeyen duruma karşı tepkisini koyması gerektiğini belirtti.
Protestolarda şiddet dalgası
Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.
Bu ayın başında üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralanmış, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Chow, gösteriler sırasında yaşamını yitiren ilk öğrenci olmuştu.
Hong Kong polisi, gösterilerin 9. ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.
Öte yandan protestocularla tartışan 57 yaşındaki Çin yanlısı bir adam benzin dökülerek yakılmıştı.
Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.
Protestoların gelişimi
Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.
Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.
Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.
Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.
Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.
Bugüne dek 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong ekonomisi yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde küçülmesine ve kentin son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Tayvan, Güncel

Kaynak: AA

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