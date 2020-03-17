Tayvan Sağlık Bakanı: Türkiye'den dönen 15 vatandaşımızın 9'unda koronavirüs tespit edildi
Tayvan Sağlık Bakanı, Türkiye'den dönen 15 Tayvanlının 9'unda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
17.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:34
Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-Chung ülkede 10 yeni koronavirüs vakası bulunduğunu duyurdu. Virüs bulaşmış kişilerin hepsinin yurt dışı temasında bulunduğunu belirten Shih-Chung vakaların 9'unun Türkiye 'den döndüğünü belirtti.
Türkiye'den dönen 15 kişilik kafilenin 9'unda testlerin pozitif çıktığını açıklayan bakan açıklamasında Türkiye'de virüs riskinin yüksek olduğunun altını çizdi.
Türkiye'den dönen 15 kişilik kafilenin 9'unda testlerin pozitif çıktığını açıklayan bakan açıklamasında Türkiye'de virüs riskinin yüksek olduğunun altını çizdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Tayvan, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Haberler
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Haberler
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı