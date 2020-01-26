Haberler » Güncel » Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den adaya girişleri durdurdu - Haber

Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den adaya girişleri durdurdu

Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den iş gezisi ve birkaç istisnai durum haricinde adaya girişleri durdurdu.

26.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:30Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den adaya girişleri durdurdu
, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den iş gezisi ve birkaç istisnai durum haricinde adaya girişleri durdurdu.
Financial 'ın haberine göre, Tayvan Salgın Kontrol Merkezi, salgında vaka sayısının artması nedeniyle iş seyahatine çıkanlar ve insani nedenlerle gelmek isteyenler dışında Çin vatandaşlarının adaya girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
İş seyahati amacıyla Tayvan'a geleceklere de adaya girişten sonraki iki hafta boyunca sağlık kontrolü koşuluyla izin verileceği belirtildi.
Tayvan'da öğrenim gören Çinli öğrencilerin adaya gelişlerini iki hafta ertelemeleri, Hubey'de yaşayanların ise bir sonraki emre kadar Tayvan'a geri dönmemeleri istendi.
Japonya, Vuhan'daki vatandaşlarını geri getirmeye hazırlanıyor
Bu arada Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Çin'in Vuhan kentinden ülkeye geri dönmek isteyen tüm Japon vatandaşlarına yardım edileceğini duyurdu.
Kyodo'nun haberine göre Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vuhan'daki Japon vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için charter uçağının veya diğer yöntemlerin devreye sokulacağını söyledi.
Japon hükümetine göre, Vuhan'da 710 Japon vatandaşı bulunuyor.
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 56 kişi yaşamını yitirmiş, salgından etkilenenlerin sayısı 1975'e yükselmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Times, Wuhan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:10  Konya'da tek katlı evde yangın; karı koca ve kızları öldü
15:09  Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
15:09  HDP önündeki eylemde 146'ncı gün
15:04  Zigana Dağı'ndaki çığda hayatını kaybeden dağcılar 11. yılında anıldı
15:08  Kayseri eksi 2 derecede, yüzme şenliği
26.01.2020 15:10:55