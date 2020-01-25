Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış

Türkiye bir kez daha Elazığ 'dan gelen 6,5'lik deprem haberi ile sarsıldı. Doğu'da birçok ilde hissedilen deprem, halkı sokaklara dökerken Tayvanlı deprem kâhininin üç gün önceki uyarısı gündeme geldi.

MANİSA DEPREMİNİ BİLMİŞTİ

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıkmıştı. Lin tweetinde Balıkesir bölgesinde dalgalanmalar olduğunu ve yakında deprem olabileceğini belirtmiş, bir takipçisine de 5-6 aralığında beklediğini ifade etmişti.

"TÜRKİYE'NİN DOĞUSU BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"

Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın ''10+6'' seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, ''Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında'' uyarısı yapmıştı.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çok sayıda kullanıcı Lin'in söz konusu tweetinin altına nasıl tahmin yapabildiğine dair sorular yöneltti.