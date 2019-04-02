Tayyibe Demet Gürgenburan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR ÇİFTELER belediye başkan adayı olan Tayyibe Demet Gürgenburan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR ÇİFTELER ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Tayyibe Demet Gürgenburan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR ÇİFTELER adayı Tayyibe Demet Gürgenburan kimdir? BTP ESKİŞEHİR ÇİFTELER adayı Tayyibe Demet Gürgenburan yüzde kaç oy aldı?

Tayyibe Demet Gürgenburan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR ÇİFTELER belediye başkan adayı olarak gösterilen Tayyibe Demet Gürgenburan ÇİFTELER ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. ÇİFTELER ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Tayyibe Demet Gürgenburan adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR ÇİFTELER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.