Taze sebzeni balkonda üret projesi

Malatya'da, "Taze Sebzeni Balkonda Üret Projesi" kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde vakit geçirmesi amacıyla saksılara dikili sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Taze sebzeni balkonda üret projesi
25.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:31
Malatya'da, "Taze Sebzeni Balkonda Üret Projesi" kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde vakit geçirmesi amacıyla saksılara dikili sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünce hazırlanan Proje kapsamında, 400 biber, 200'er sırık domates ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, evde canı sıkılan ve doğal sebze yemek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlar için çalışma başlattıklarını bildirip, "Birçok vatandaşımız kendi sağlıkları açısından yine dışarı çıkmıyor. Evde bekledikleri için canları sıkılıyor. Onların hem üretime katkı sunmaları hem de sebzelerini taze taze tüketmeleri amacıyla balkon sebzeciliğiyle ilgili çalışma yaptık. Vefa Sosyal Destek Gruplarından yardım isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı çalışmaya dahil ettik. Projeyle ilgilenen teknik personellerimiz dağıtılan sebzelerin bakımının nasıl olacağını da detaylı bir şekilde vatandaşlarımıza anlattılar. Vatandaşlarımız sebzelerle ilgili sıkıntı olduğunda telefonla bizi arayacak, biz teknik destek sağlayacağız. Her vatandaşımıza 3 saksı veriyoruz. Proje kapsamında toplam 400 biber, 200'er sırık domates ve salatalık fidesi dağıtıldı" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel, Haber

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