- "Tazelenme Üniversitelerini yaygınlaştıracağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , YÖK ile beraber "tazelenme üniversitelerini" tüm üniversitelerde yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Çünkü inanıyoruz ki öğrenmek, öğretmek, bu merakı diri tutabilmek aslında her yaşın bir gerekliliği." dedi.Selçuk, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 60+ Tazelenme Üniversitesi Akademik Yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün dünya nüfusunun yüzde 9'unu 65 yaş üzerinin oluşturduğunu ve bu oranın 2050 yılında yüzde 16'ya kadar yükselmesinin beklendiğini söyledi. Türkiye 'nin 65 yaş üzerindeki nüfusunun toplam nüfusa oranının ise geçen yıl itibarıyla yüzde 8,8 iken, 2023 yılında yüzde 10'a, 2050'de de yüzde 21'e ulaşacağının tahmin edildiğini dile getiren Selçuk, bu açıdan yaşlılığın giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.Bakanlık olarak toplumda aktif ve sağlıklı yaşlanmanın sayısını artırmak için alınması gereken önlemlerle ilgili gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirten Selçuk, şunları söyledi:"Birinci önceliğimiz, toplumun yaşlı ve gençleriyle bir arada olabilmesi için büyüklerimizi bulunduğu yerde ve ortamda beraber olabilmesi. Kültürümüz açısından büyüklerin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel direği ve köküdür. Bunun için sosyal yardım ve bakım hizmetlerimizde aile odaklı çalışmalara birinci öncelik veriyoruz."- 168 bin yaşlıya ailesinin yanında evde bakım hizmeti veriliyor65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara yaşlılık aylığı verildiğini anımsatan Selçuk, "Bugün 168 bin yaşlımıza ailesinin yanında evde bakım desteği veriyoruz." dedi.Selçuk, yaşlıların evde bakım ile gündüzlü bakım hizmetlerini destekleyerek, özellikle psikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.Çeşitli nedenlerle aileleriyle olamayan, bakıma muhtaç yaşlıları sıra gözetmeksizin kurumsal bakım hizmetinden yararlandırdıklarını aktaran Selçuk, "Türkiye'de herkesin 6 atası var, anne-baba, kayınvalide-kayınpeder ve devlet ana-devlet baba. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimizle sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm yaşlılarımıza hizmet veriyoruz." diye konuştu.2002 yılında 63 huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinde 5 bin kadar yaşlıya hizmet sunulurken bugün 34 bin kapasiteli 406 kuruluşta hizmet verildiği bilgisini aktaran Selçuk, huzurevlerinde gündüz bakım hizmeti de sunduklarını, 17 ilde gündüz bakım hizmeti sunan 27 kuruluş bulunduğunu kaydetti.Gündüz bakım merkezlerini bütün illere yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Selçuk, ailelerin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözlerinin arkada kalmaması için de yaşlıları yatılı kuruluşlarda bir yıl içinde 45 güne kadar misafir edebildiklerini ifade etti.- "Tazelenme Üniversitelerini yaygınlaştıracağız"Bu yıl şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'de ilk defa "Yaşlılık Şurası"nı gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'den ve farklı ülkelerden 3 bin kişinin katılımıyla güzel bir etkinlik yaptıklarını belirten Selçuk, şura sonrasında 2023 Yaşlı Vizyon Belgesi'ni hazırladıklarını, kökleri mazide, kolları atide olan bir neslin ihyası için kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.Yaşlılara hürmeti kültürden gelen bir gelenek olarak gördüklerini vurgulayan Selçuk, Tazelenme Üniversitesinin de kültürden gelen geleneğin güzel bir projeye dönüşmesinin en güzel örneği olduğunu belirtti.Tazelenme Üniversitesinin önemini anlatan Selçuk, şöyle devam etti:"Önümüzdeki dönemde Genel Müdürlüğümüzle, YÖK'le beraber tazelenme üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız. Buna dair çalışmaları da yapmaktayız çünkü inanıyoruz ki öğrenmek, öğretmek, bu merakı diri tutabilmek aslında her yaşın bir gerekliliği. Ben de kendisine bu anlamda babama da çok teşekkür ediyorum. Eğer bugün bir yerlerdeysem, bugün bir şeyleri öğrenme aşkını yaşıyorsam ben bunu sevgili babama borçluyum."İnsanın yaşı kaç olursa olsun hayata daha pozitif, daha olumlu bakabilmesi, çevresine faydalı olabilmesi gerektiğini dile getiren Selçuk, her yaşın bir tecrübe olduğuna işaret etti.Yaşlılıktan değil, yaşlılığı yaşayamamaktan korkulması gerektiğinin altını çizen Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:"Bu anlamda aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi hedeflemeliyiz. Bakanlık olarak '100 yaşını aşkın asırlık çınarlarımız' diyoruz onlara. Dileğimiz, duamız o ki 100 yılı aşkın çınarlarımızla ve gençlerimizle kuşaklar arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirerek daha mutlu, daha müreffeh bir şekilde ülkemizde hep beraber çalışarak, üreterek daha güçlü Türkiye olalım. Sizlerin desteği, büyüklerimizin desteği ve bizlere yolumuzda ışık tutması çok önemli. 'Sizlerin hem tecrübesine hem de duasına talibiz' diyoruz."Bakan Selçuk, konuşmasının ardından, Tazelenme Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da Bakan Selçuk'a plaket verdi. Öğrenciler Selçuk'a file çanta hediye etti.