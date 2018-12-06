Taziye Çadırı Yağmurdan Islanan Sahipsiz Kedilere "Yuva" Oldu

Hatay
'ın Hassa
ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulunan taziye çadırı yağmurda ıslanan sahipsiz yavru kedilere "yuva" oldu.
İlçeye bağlı Küreci
Mahallesi'ndeki bir cenaze için üç gün önce Hatay Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri tarafından taziye çadırı kuruldu.
Cenaze sahipleri bir yandan taziyeleri kabul ederken diğer yandan da yağmurlu havada ıslanan sahipsiz yavru kedileri çadıra alarak sobanın yanında ısınmalarını sağladı.
Taziyeye gelen vatandaşlar tarafından sobanın kenarında yere serilen karton üzerinde uyuyan kedilerin, cenazenin olduğu günden beri yuvaları olarak belledikleri taziye çadırından hiç ayrılmadıkları öğrenildi.
Hassa,Hatay
06 Aralık 2018 Perşembe 11:05