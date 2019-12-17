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Taziye evinde cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis

KAYSERİ'de amcası Rıfat Yıldırım'ın (62) ölümünden sorumlu tuttuğu Şakir Barbaros'un (68) kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u (63), taziye evinde tabancayla öldüren Cezmi Yıldırım (47) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:01Taziye evinde cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis

KAYSERİ'de amcası Rıfat Yıldırım'ın (62) ölümünden sorumlu tuttuğu Şakir Barbaros'un (68) kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u (63), taziye evinde tabancayla öldüren Cezmi Yıldırım (47) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 1 Ekim'de Rıfat Yıldırım ile Şakir Barbaros arasında yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında rahatsızlanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Şakir Barbaros, tutuklanarak cezaevine konuldu. Şakir Barbaros'un kardeşi olan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, olaydan bir gün sonra Yeşil Mahalle'de bulunan taziye evine giderek, Yıldırım ailesine başsağlığı diledi. Bu sırada evde bulunan Cezmi Yıldırım, amcası Rıfat Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Şakir Barbaros'un kardeşi Bekir Barbaros'u tabancayla vurarak öldürdü. Yıldırım, gözaltına alınıp, tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklu yargılan Cezmi Yıldırım ile Bekir Barbaros'un yakınları ve taraf avukatları karar duruşmasında hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Cezmi Yıldırım, "Keşke böyle olmasaydı. 2 metreden ateş ettim. Mermi bitince kaçtım" dedi.

Mahkeme heyeti, Cezmi Yıldırım'a, 'kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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