13 Kasım 2018, 10:45

Taziye Yolunda Kaza: 4 Yaralı

Taziye Yolunda Kaza: 4 Yaralı

Gaziantep’te taziye ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Gaziantep'te taziye ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Nurdağı ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye taziye ziyaretine giden Müslüm K. idaresindeki 63 E 6328 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı. - GAZİANTEP Nurdağı,Gaziantep
13 Kasım 2018 Salı 10:45



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